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Власть

Попытка примирения Алмазбека Атамбаева с президентом страны. Встречи не будет

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева объяснила 24.kg, почему в повестке дня главы государства не стоит вопрос примирения с лидером СДПК Алмазбеком Атамбаевым.

По ее словам, ссоры не было. «Президент занят государственными делами, экс-глава государства — политикой», — подчеркнула Толгонай Стамалиева.

Сегодня на пресс-конференции депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что Алмазбек Атамбаев предпринимал попытки помириться с Сооронбаем Жээнбековым.

Но Сооронбай Жээнбеков, как утверждает парламентарий, не хочет идти на мировую, и кто его настраивает против Алмазбека Атамбаева, непонятно. В СДПК надеются на встречу Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.

Очевидно, что такой встречи в ближайшее время не будет.
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