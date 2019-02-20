В парламенте Кыргызстана рассматривают в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Водный кодекс и закон о воде. Документы предусматривают плату за пользование водными ресурсами и объектами.

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Представители водного департамента рассказали, что Узбекистан за использование воды Орто-Токойского водохранилища не платит. А вот для Казахстана цену подняли. Раньше соседнее государство платило 75 миллионов тенге (чуть больше $197 тысяч), а сейчас платит 119 миллионов тенге (около $313,3 тысячи). Депутаты возмутились, что это копейки. Казахстан может платить больше.

Кубанычбек Нурматов посетовал, что Кыргызстан щедро раздает воду соседям, а собственным фермерам ее не хватает для полива.

Отметим, в Кыргызстане 5 тысяч 700 километров водных каналов, которые находятся на балансе государства. Торобай Зулпукаров поддержал Кубанычбека Нурматова и напомнил профильному ведомству, что вода — это товар, а не подарок природы. Нардеп Бактыбек Турусбеков возмутился, что чиновники Минсельхоза опять пришли неподготовленными.

«Где методика расчета? Сколько будет стоить вода, в каких случаях и за использование каких объектов будут в обязательном порядке платить пользователи?» — поинтересовался Бактыбек Турусбеков и напомнил, что вода не нефть. Представители правительства пообещали, что предоставят все расчеты.