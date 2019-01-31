Депутат Жогорку Кенеша считает, что Казахстан мало платит Кыргызстану за воду

Депутат считает, что Казахстан платит слишком мало за ту воду, которую берет у Кыргызстана. Об этом Умбеталы Кыдыралиев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, что нардепы рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Водный кодекс и закон о воде. Документы предусматривают внедрение принципа платности за пользование водными ресурсами и объектами.

При этом Умбеталы Кыдыралиев отметил, что парламентарии уже приняли закон об оплате за воду соседними странами.

«Почему вы не требуете от соседних государств исполнения закона? Это закон об эффективном использовании водных ресурсов, накапливаемых в гидроузлах и водоемах на территории КР», — сказал он.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев ответил, что за пользование водой Казахстан раньше платил 75 миллионов тенге (чуть больше $197 тысяч), а сейчас платит 119 миллионов тенге (около $313,3 тысячи).

«Вы знаете, какие копейки эти 119 миллионов тенге, если считать в долларах? Или для вас просто слово «миллионы» хорошо звучит? На содержание водохранилищ сколько уходит? Только наш комитет по ТЭК одобрил соглашения на $450 миллионов для реконструкции водохранилища», — возмутился Умбеталы Кыдыралиев.

Жаныбек Керималиев пообещал, что после принятия закона следующим шагом станет повышение платежей за воду.

«Вы сами говорите, что во втором созыве рассмотрен вопрос, мы к этому идем. Мы берем на себя весь удар, так как 28 лет не поднимался вопрос. Если поддержите законопроект, следующие шаги будут другими — путем переговоров между двумя государствами и политическими решениями», — заключил он.