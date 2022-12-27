Минсельхоз Кыргызстана предлагает упразднить водную администрацию

Чиновники Министерства сельского хозяйства подготовили проект водного кодекса. Он вынесен на общественное обсуждение.

Авторы отмечают, что целью и задачей документа является инкорпорация всех законов Кыргызстана, регламентирующих правоотношения в сфере управления, использования и охраны поверхностных и подземных водных ресурсов, земель Водного фонда.

В проекте кодекса уточнен и дополнен понятийный аппарат терминов, применяемых в сфере регулирования водных ресурсов. Определены уполномоченные государственные органы и их полномочия.

В проекте предлагается упразднить государственную водную администрацию.

Сохранены нормы про управление использования водных ресурсов бассейного подхода, то есть общее управление производится специальным советом.

В целях обеспечения рационального использования водных ресурсов в проект кодекса введены нормы, регламентирующие внедрение и функционирование системы разрешений на водопользование.

В проекте предлагается правоотношения по управлению использования и охране подземных вод регламентировать нормами кодекса. Регламентируются правоотношения в сфере межгосударственного использования водных ресурсов, водных объектов и водохозяйственных сооружений, полномочия соответствующих уполномоченных государственных органов в указанной сфере.