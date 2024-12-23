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Власть

Водохозяйственные сооружения Кыргызстана больше не будут в частной собственности

В проекте Водного кодекса предлагается исключить право частной собственности на водохозяйственные сооружения, а также право муниципальной собственности на эти сооружения в айыльных аймаках, с постепенным их принятием в государственную собственность. Законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

В справке-обосновании к законопроекту, говорится, что делается это для обеспечения стабильной поставки оросительной воды из государственных водохозяйственных сооружений, своевременной и полной оплаты водопользователями.

В предлагаемом проекте Водного кодекса будут определены два понятия «водный объект» и «водохозяйственное сооружение». К «водным объектам» отнесут все объекты, имеющие естественное, природное происхождение — ледники, реки, озера, болота и прочее. На них будет введен охранный режим с установлением соответствующих водоохранных зон ограниченного пользования.

А к «водохозяйственным сооружениям» — все искусственно созданные водные объекты. Прилегающие к ним земли эксплуатируются для обеспечения поливной водой производителей сельскохозяйственной продукции.

«Так, на землях отвода вдоль каналов и на участках над коллекторно-дренажной сетью (КДС) нельзя возводить строения и произрастание древесно-кустарниковой растительности, которые могут воспрепятствовать проходу техники для ремонта гидротехнического сооружения или привести к порче КДС. На и вблизи плотин водохранилищ нельзя возводить гидростанции, которые могут нарушить безопасность таких плотин», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315043/
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