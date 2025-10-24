Вода превращается в один из самых главных ресурсов Центральной Азии. С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступает в силу новый Водный кодекс, согласно которому Бишкек вводит плату за воду для всех потребителей — как внутренних, так и внешних.

Вода трансформируется в товар наравне с такими стратегически важными полезными ископаемыми, как нефть и газ.

Эксперты отмечают, что принцип «вода в обмен на электроэнергию» больше работать не будет, а решение властей республики продавать воду соседям может привести к пересмотру межрегиональных отношений.

Решит ли вводимая мера проблему дефицита живительной влаги в регионе, разбираемся в материале 24.kg.

Новые правила — новые отношения?

Распределение водных ресурсов между верхними странами — Кыргызстаном и Таджикистаном и нижними — Казахстаном и Узбекистаном — это потенциальный очаг раздора и напряженности, считают аналитики.

В конце 90-х президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и Аскар Акаев обсуждали создание водноэнергетического консорциума, чтобы с его помощью распоряжаться водой на паритетных условиях. Но договориться тогда так и не удалось, однако своей актуальности вопрос не утратил.

В марте 1998 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан приняли межправительственное соглашение об использовании водноэнергетических ресурсов в бассейне рек Нарын и Сырдарьи. В 1999-м к нему присоединился Таджикистан.

Этот документ неоднократно редактировался и дополнялся. Он отчасти помог, как считают некоторые политологи, избежать большой водной войны, поскольку в национальных законодательствах вода указывалась как ресурс, принадлежащий каждому конкретному государству.

На основе соглашения от 1998 года 7 сентября 2025-го в Чолпон-Ате по итогам трехсторонней встречи на уровне министров энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписан один протокол.

Он зафиксировал взаимные обязательства: Кыргызстан будет сбрасывать воду из Токтогульского водохранилища, чтобы поля юга Казахстана и Узбекистана не остались без полива, а взамен получит электроэнергию. Дополнительно согласовали и транзит российской электроэнергии через казахстанскую энергосистему — в помощь Бишкеку.

Достигнуты и двусторонние договоренности: Казахстан и Узбекистан согласовали поставки 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2026 году.

Эксперты считают, что завизированный сентябрьский пакет позволит не только пройти предстоящую зиму без потрясений, но и накопить достаточно воды к весенне-летнему сезону.

«Казахстан выполняет свои обязательства и рассчитывает на аналогичный подход со стороны партнеров. Это основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона», — заявил тогда министр энергетики этой страны Ерлан Аккенженов.

Но с вступлением в Кыргызстане в силу нового Водного кодекса ситуация кардинально изменится.

Главное нововведение — единые тарифы на использование воды для всех, за исключением случаев тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это, по мнению Бишкека, позволит повысить эффективность использования воды — раз и снизить финансовую нагрузку на государственную казну — два. Иными словами, соседям за полив своих сельхозугодий придется платить живыми деньгами и сразу, а не теплоэлектроэнергией зимой.

Сначала оценка, потом деньги

Эксперты согласны, что существующая ныне система компенсаций в сфере гидроэнергоресурсов несовершенна. Например, наша республика из всего объема стоков использует только 20 процентов. Остальное поступает в соседние государства. Насколько наши партнеры по региону рационально распоряжаются водой — тоже вопрос открытый.

Координатор Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата Булат Есекин отметил, что предлагаемая Бишкеком мера отчасти правильная и мотивы Кыргызстана понятны. Верхние страны, действительно, недополучают денег и ресурсов в качестве платы за обеспечение стоков Амударьи и Сырдарьи. Но решит ли взимание платы проблему растущего дефицита воды в Центральной Азии, вызванного глобальным водным кризисом вследствие нарушения континентальных и локальных водных циклов?

«Постановку в одностороннем порядке вопроса о плате за воду, конечно, будут отвергать соседи. Система экоплатежей утверждена на уровне ООН. Там расписаны методики: как считаются плата нижних государств, компенсация, из чего складывается оплата услуг. Утвержденная и согласованная система легитимна и подписана всеми странами Центральной Азии.

И еще я бы порекомендовал правительствам государств региона, прежде чем принимать какие-то решения по воде, оценить всю созданную инфраструктуру в странах Центральной Азии, особенно в верхних — Кыргызстане и Таджикистане. Когда все эти объекты строились, я говорю о ГЭС и водохранилищах, увеличивающих испарение воды, не учитывались нынешние нарастающие последствия изменения климата», — сказал эксперт.

Кыргызстан мог бы выступить инициатором и эту оценку совместно с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном провести. Не ревизию, уточняю, а сделать именно стратегический анализ всей водноэнергетической и аграрной инфраструктуры, созданной в государствах региона. Булат Есекин

По его мнению, такая оценка позволит понять, что не следует делать, что нужно поменять, чтобы не навредить, что необходимо внедрить и какая структура управления нужна.

«Потребуется пересмотр водных отношений не только между странами региона, но и с другими международными партнерами. Поэтому, повторю, постановка вопроса сбережения воды правильная, но нужны реалистичные и более эффективные решения с использованием международного опыта», — заключил эксперт.

С ним согласен и кыргызстанский эколог Марат Мусуралиев. Он считает, что взимать плату за воду нужно, но экспертную оценку с учетом всех рисков прежде должны дать специалисты.

Иначе мы можем получить осложнения в межгосударственных отношениях. А такие последствия не нужны ни одной из сторон. Марат Мусуралиев

P.S. Эксперты согласны с тем, что решение Кыргызстана монетизировать свои водные ресурсы открывает новую главу в отношениях государств Центральной Азии. Отныне вода становится не только источником жизни, но и важным экономическим и политическим инструментом.

Смогут ли страны региона найти новый, взаимовыгодный баланс между национальными и межгосударственными интересами — вопрос пока остается открытым.