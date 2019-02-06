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Власть

Очередная сессия Бишкекского городского кенеша пройдет 12 февраля

Очередная сессия Бишкекского городского кенеша состоится 12 февраля. Дату утвердили на заседании президиума БГК.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе горкенеша, в проекте повестки десять вопросов, в том числе об утверждении Положения о комиссиях по рассмотрению дел о нарушениях.

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Депутаты намерены заслушать отчеты управления капитального строительства и обеспечения системы здравоохранения мэрии Бишкека, муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», рабочей комиссии об итогах реконструкции подземных переходов в столице.

Народные избранники также рассмотрят вопросы о признании утратившими силу некоторых постановлений и решений Бишкекского городского кенеша, в частности, в сфере выпуска ценных бумаг, дачи согласия на принятие в муниципальную собственность здания дошкольной образовательной организации.
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