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Власть

Отказаться от присвоения посмертных наград предлагает депутат Мирлан Бакиров

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предлагает упорядочить присуждение государственных наград и вручение почетных грамот. Он представил поправки в Закон «О госнаградах» на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Мирлан Бакиров предлагает исключить норму, согласно которой госнаграды присуждаются посмертно. Он отмечает, что посмертно будет присваиваться только высшая степень отличия — звание «Герой Кыргызстана».

«Звание «Герой Кыргызстана» будет присуждаться посмертно. В реестре на его получение — первые секретари Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев, председатели президиума Верховного совета КССР, представители Верховного совета КССР, председатели Совета министров Киргизии», — сказал Мирлан Бакиров. 

Звание «Герой Кыргызстана» посмертно присуждено Султану Ибраимову (он возглавлял Совет министров Киргизской ССР). 

Члены комитета поддержали поправки в закон в первом чтении. Он отправлен на рассмотрение палаты. 
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