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Власть

В Кыргызстане кредитную информацию предлагают передавать без согласия заемщика

В Кыргызстане кредитную информацию предлагают передавать в кредитные бюро без согласия заемщика. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Сейчас передавать кредитную историю можно только с согласия заемщика.

«Есть случаи, когда поставщики кредитной информации или кредитные бюро не обмениваются данными, ссылаясь на эту норму. В итоге это влияет на достоверность сведений», — пояснил Дастан Бекешев.

Кроме того, предлагают сократить срок хранения кредитной информации в базе данных с семи до трех лет.

«Действующая редакция нередко ограничивает возможности заемщика, который незначительно нарушил сроки выплат, но в результате рассчитался по кредиту или повысил свою кредитоспособность. Однако семилетний срок хранения информации о просрочке платежей ограничивает доступ заемщика к заемным финансовым средствам и нарушает его экономическую свободу», — считает депутат.

По его словам, кредитное бюро позволяет заемщикам переносить истории из одного финансового учреждения в другое. Чтобы доказать отсутствие кредитов в других банках, человеку необходимо получить справку об отсутствии займа, хотя можно получить сведения в кредитном бюро.
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