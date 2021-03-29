В Бишкеке обсудили проблемы заемщиков банков и финансово-кредитных организаций

В Бишкеке состоялось плановое заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений заемщиков коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на нем принято решение о проведении заседаний комиссии непосредственно на площадках коммерческих банков. «Подобные выездные заседания позволят комиссии эффективно взаимодействовать с банком для оперативного рассмотрения обращений заемщиков», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что решение проблемных вопросов заемщиков является сложным процессом, который длится на протяжении долгих лет, при этом многие из них не решались в том числе из-за отсутствия законодательного регулирования. «В связи с этим в феврале 2021 года мэрия выпустила распоряжение о создании межведомственной комиссии для всестороннего рассмотрения обращений и решения вопросов с участием коммерческого банка и заемщика», — отметили в муниципалитете.

В состав комиссии входят сотрудники столичной мэрии, государственных, городских и правоохранительных органов, представители заемщиков.