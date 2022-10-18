В Министерстве экономики и коммерции придумали, как защитить права заемщиков

Министерство экономики и коммерции подготовило ряд поправок в Гражданский кодекс, чтобы защитить права потребителей по вопросам займа.

В документе говорится, что различные финансовые институты при заключении договора клиентам предоставляют информацию о номинальных процентах. Однако заемщики не знают ничего о размере годовой эффективной процентной ставки и полной стоимости займа.

Уточняется, что годовая эффективная процентная ставка — это все платежи за пользование кредитом: по погашению основной суммы и процентов, за рассмотрение документов, за получение наличных. Но за исключением неустойки — штрафов и пени. Полная стоимость займа — это все платежи клиента, связанные с заключением и исполнением договора.

Поэтому при заключении соглашений клиентам должна быть предоставлена вся информация, чтобы он самостоятельно решил, оформлять кредит или нет.

Заемщик должен оплатить проценты по займу в размерах и порядке, определенных договором и не противоречащих законодательству. Но финансовые компании не вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия соглашения.