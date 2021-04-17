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Общество

Митингующие женщины-заемщики ждут результатов переговоров с властями

Премьер-министр Улукбек Марипов продолжает встречу с участницами акции протеста, которые 15 апреля захватили здание айыл окмоту в селе Пригородном и заявили об акте самосожжения, если власти не решат проблемы с кредитами.

Прошло три часа, как шесть женщин зашли в здание правительства на переговоры.  Остальные ждут результатов диалога на улице. 

Ранее 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190519/
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