Заемщики заявили омбудсмену, что сожгут себя, если он не поможет

Омбудсмен Токон Мамытов принял группу заемщиков, у которых те или иные банки забирают жилье за долги. Об этом сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена.

Заемщики пожаловались, что судиться с банком — затея бесполезная, так как суды всегда выносят решения в пользу коммерческих организаций. Все судебные органы рассматривают дела необъективно и однобоко, и большинство заемщиков лишаются жилья.

По словам одной из участниц встречи, она получила у одного из банков кредит в $75 тысяч. Затем в счет погашения внесла $55 тысяч. Через некоторое время выяснилось, что ее долг перед банком все еще составляет $75 тысяч. Как ей пояснили в банке — выплаты уходят в первую очередь не на погашение основной суммы кредита, а на погашение процентов и пени.

Заемщики отметили, что при таких кабальных условиях сотни и даже тысячи граждан могут лишится залогового имущества.

Заявители жаловались на то, что они не могут найти поддержки ни у одного госоргана, их обращения в адрес президента КР, Жогорку Кенеша, кабмина, прокуратуры и Нацбанка остаются без внимания.

Заявители просили омбудсмена организовать встречу с президентом Садыром Жапаровым и пригрозили устроить акции протеста и совершить акт самосожжения перед офисом омбудсмена.

Токон Мамытов объяснил заявителям, что незнание закона не освобождает их от ответственности и рекомендовал внимательно изучать условия, прежде чем подписывать те или иные договоры, особенно когда они касаются залогового имущества.

Омбудсмен Токон Мамытов поручил экспертам и юристам изучить предоставленные заявителями материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.