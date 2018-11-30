ГКНБ посоветовал Алмазбеку Атамбаеву выяснять отношения со СМИ в судах

Сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, что делать лидеру партии Алмазбеку Атамбаеву, которого очерняют журналисты.

По ее словам, из выступлений экс-президента сделали нарезку, выставляющую его не в лучшем свете. «Используют разные фразы его выступлений в разные годы, чтобы создать образ коррупционера. Народ это смотрит. Подашь в суд, опять скажут, что за свободой слова гоняется. Как быть?» — спросила парламентарий у заместителя главы ГКНБ Асылбека Кожобекова.

Он ответил, что такие вопросы надо решать в правовом поле и обращаться в суд.