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Власть

ГКНБ посоветовал Алмазбеку Атамбаеву выяснять отношения со СМИ в судах

Сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, что делать лидеру партии Алмазбеку Атамбаеву, которого очерняют журналисты.

По ее словам, из выступлений экс-президента сделали нарезку, выставляющую его не в лучшем свете. «Используют разные фразы его выступлений в разные годы, чтобы создать образ коррупционера. Народ это смотрит. Подашь в суд, опять скажут, что за свободой слова гоняется. Как быть?» — спросила парламентарий у заместителя главы ГКНБ Асылбека Кожобекова.

Он ответил, что такие вопросы надо решать в правовом поле и обращаться в суд.
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