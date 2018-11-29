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Власть

Сайдулла Нышанов: Пусть будет электричество по сому, лишь бы было

«Люди готовы платить за электричество и по 1 сому, лишь бы оно действительно было», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Сайдулла Нышанов.

По его словам, во время встреч с населением каждый раз поднимается один вопрос — доступ к электричеству. Люди жалуются, что при малейшем дожде, ветре и снеге у них отключают свет. Население поднимает вопрос о необходимости обновления оборудования и инфраструктуры.

«Пусть больше будет стоить электричество. Но надо же новые столбы ставить, проводить качественное электричество. Рассмотрите этот вопрос», — обратился Сайдулла Нышанов к премьер-министру.

Однако Мухаммедкалый Абылгазиев уклонился от прямого ответа. Глава правительства лишь отметил, что нельзя этот вопрос решать быстро, надо рассмотреть все варианты.
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