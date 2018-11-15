У Нацэнергохолдинга нет средств на пиковые выплаты по кредитам

Средств на пиковые выплаты кредитов энергосектора нет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Азамат Абдыкадыров.

По его словам, в год энергоотрасль получает доходы в 20,1 миллиарда сомов. Но через пять-шесть лет сектору придется платить по 11 миллиардов сомов по кредитам. Таких денег у него нет, отметил глава холдинга.

«Это очень тяжелый вопрос, средств для выплат нет. Мы внесли ряд предложений в правительство, рассматриваем, разрабатываем программу. Но опять же вернемся к тарифам. И у себя оптимизацию проведем полностью — около 4 миллиардов сомов изыщем», — признался Азамат Абдыкадыров.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что надо изучить технические и коммерческие потери, госзакупки, госимущество.

«Надо заслужить доверие людей, прежде чем говорить о тарифах. Новые руководители в секторе работают. Что будем делать с энергетикой в 2019 году, должны решить. Проведем реформы, чтобы решить проблемы», — заверил глава правительства.