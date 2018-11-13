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Власть

Депутату не нравится, что Нацбанк выпустил банкноту в 2 тысячи сомов

Депутат Жогорку Кенеша считает, что Национальный банк Кыргызстана зря выпустил памятную коллекционную банкноту 2 тысячи сомов. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявила нардеп Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, Министерство финансов не может найти средства для повышения зарплат и Госипотечной компании, а Нацбанк находит деньги для выпуска новой банкноты.

«Какая была необходимость выпускать банкноты номиналом 2000 сомов? Это просто чье-то эго, желание выпустить банкноты со своей подписью. Если инфляция в стране, почему не выпустили валюту с большим номиналом?» — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов отметил, что на сегодня самый большой номинал купюр в Кыргызстане 5 тысяч сомов, самый популярный — 1 тысяча сомов. Поэтому памятную коллекционную банкноту в 2 тысячи сомов выпустили как промежуточный вариант.

«Что касается затрат на изготовление банкноты, то мы дадим вам информацию письменно по «секретке», — заключил председатель НБ КР.

Такой ответ не понравился Эльвире Сурабалдиевой. «Вы все ответы присылаете с грифом ДСП (для служебного пользования): по «Росинбанку», «Курулуш банку». По затратам на банкноту какие могут быть секреты?» — заявила депутат.

Купюру номиналом в 2 тысячи сомов выпустили год назад в честь 25-летия независимости Кыргызстана и 25-летия введения национальной валюты. Она вертикальная, с оригинальным дизайном, отражающим историю становления кыргызской государственности от древних времен до наших дней, и защитными элементами нового поколения. Банкнота стала победителем в номинации «Лучшая инновация в банкнотной индустрии» на международной конференции Banknote 2018.
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