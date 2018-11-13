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Власть

Президент Кыргызстана посетит Францию по приглашению Эммануэля Макрона

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Отмечается, что спикер парламента Дастанбек Джумабеков во главе делегации Жогорку Кенеша участвовал в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже (Франция). У торага состоялась кратковременная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Торага передал приветствие Сооронбая Жээнбекова главе французского государства и сообщил, что президент Кыргызстана принял приглашение Эммануэля Макрона посетить Францию, визит запланирован на 2019 год», — говорится в сообщении.
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