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Власть

Минэкономики выступило против льгот для отдельных субъектов СЭЗ

Министерство экономики выступило против продления льгот для субъектов свободной экономической зоны «Бишкек», созданных до 2000 года. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства.

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Напомним, депутаты предложили продлить срок действия льгот, по которым от налогов освобождают субъекты СЭЗ, которые поставляют свою продукцию на внутренний рынок. Однако в Минэкономики посчитали, что такая норма создаст неравные условия для бизнеса.

«Роль СЭЗ — стимулировать продукцию, которая производится для экспорта. В этой части ничего не меняется. А вот налоговые льготы не позволят уйти компаниям от налогов в странах ЕЭС, но позволят не платить НДС внутри страны. Могут возникнуть «серые схемы». Логического объяснения, зачем им это освобождение, — нет, поэтому мы «против». Когда принимался новый закон, мы дали время субъектам, которые в основном работают на внутренний рынок, на то, чтобы вернуть вложенные инвестиции и получить прибыль. Смысла продлевать льготу нет», — заключил Олег Панкратов.

После долгих споров депутаты отложили рассмотрение вопроса, чтобы ко второму чтению учесть все мнения.
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