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Власть

На саммите в Астане президенты обсудят реформу ОДКБ

Фото 24.kg. Флаги стран ОДКБ

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 8 ноября в Астане главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

«Буквально через несколько дней в Астане у нас саммит ОДКБ. Очень много вопросов — реформирование организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время», — заявил Александр Лукашенко. 

В Астане мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки.

Александр Лукашенко
В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.
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