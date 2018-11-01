На саммите в Астане президенты обсудят реформу ОДКБ

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 8 ноября в Астане главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

«Буквально через несколько дней в Астане у нас саммит ОДКБ. Очень много вопросов — реформирование организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время», — заявил Александр Лукашенко.

В Астане мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Александр Лукашенко

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.