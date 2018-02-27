Еще об одной опасности для ТЭЦ Бишкека и будущего отопительного сезона

Поставкой угля для ТЭЦ Бишкека (в объеме 500 тысяч тонн ежегодно) занимаются грузоперевозчики ОО «Кыргыз HOWO Транспорт». Но успешному сотрудничеству, а главное — бесперебойной поставке угля на столичную ТЭЦ мешает одна серьезная проблема, которую с 2014 года не могут либо не хотят решать Минтранс и правительство. О чем идет речь?

В пресс-конференции принимают участие:

Абасбек Доромбаев — председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт»,

Азамат Туркменов, Каныбек Кольбаев, Манапбек Нусупов — члены ОО «Кыргыз HOWO Транспорт».