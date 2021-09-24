Трагическая гибель Бахтияра Шакирова в ННЦМД так и останется безнаказанной?

Смертельный укол: трагическая гибель Бахтияра Шакирова в Наццентре материнства и детства Минздрава КР так и останется безнаказанной?

Сотрудник МИД КР Бахтияр Шакиров скончался в Наццентре материнства и детства Минздрава КР 31 марта 2021 года во время обычной внутривенной инъекции.

Мать — инвалид, потеряла старшего сына-кормильца, горе семьи неизмеримо.

Что стало причиной трагедии? Кто должен понести ответственность? Почему нет уверенности, что подобное не повторится?

В пресс-конференции принимают участие:

Салтанат Акунова — мать,

Болотбек Омуралиев — адвокат.