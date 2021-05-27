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13 серьезных правовых нарушений, чтобы в три раза сократить мошеннику срок

13 серьезных правовых нарушений, чтобы в три раза (с 15 до 5 лет) сократить мошеннику срок заключения. Как жонглируют законом в Бишкекском городском суде?

Очередное мошенничество в долевом строительстве: пустые обещания фирмы «Альянс Курулуш плюс» во главе с Максимом Альяновым обошлись каждому из 130 дольщиков объекта в среднем в $20-30 тысяч.

Но привлеченный к суду за мошенничество в особо крупном размере Максим Альянов в итоге приговорен не к «заслуженным» 15 годам заключения, а всего лишь к пяти. Как и почему это произошло?

В пресс-конференции принимают участие:

Бактыгуль Алымкулова — адвокат,

Жаркынай Эгембердиева, Айгуль Айтикеева, Билимкуль Рысбекова, Алтынай Букешева — дольщики.
Ссылка: https://24.kg/video/195453/
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