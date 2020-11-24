Только так готовят чемпионов: команда юных футболистов «Абдыш-Ата» об учебно-тренировочных занятиях в Анталии

Как компании «Абдыш-Ата» удается, невзирая на известные и общие для всех проблемы, действовать напористо и уверенно по всем направлениям?

Почему отправка команды юных футболистов на учебно-тренировочные занятия в Анталии стала более приоритетной, чем иные задачи? С какими результатами вернулись юные спортсмены? Каковы шансы у кыргызстанцев попасть в престижную академию Paris Saint-Germain (PSG)?

В пресс-конференции принимают участие:

Хуршид Лутфуллаев — генеральный менеджер ФК «Абдыш-Ата»,

Дмитрий Кузякин — менеджер ФК «Абдыш-Ата»,

Темир Алмазбеков — футболист,

Бексултан Владимиров — футболист,

Руслан Коломенский — футболист,

Арген Асылбеков — футболист,

Алан Кузякин — футболист.