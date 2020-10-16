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Ветераны Вооруженных сил КР, участники локальных событий снова в строю

Знаем, от чего предостерегаем: ветераны Вооруженных сил КР, участники локальных событий снова в строю

Сегодня ветераны Вооруженных сил, участники локальных событий активно задействованы в наведении порядка. Они оказывают поддержку соответствующим службам в организации блокпостов, патрулировании и соблюдении комендантского часа.

На пресс-конференции ветераны озвучат специальное обращение к народу Кыргызстана.

В пресс-конференции принимают участие:

Акылбек Арстанбеков — полковник запаса,
Чолпонбек Буржуев — полковник запаса,
Токтогул Какчекеев — полковник запаса,
Уулукан Байгубатова — председатель Республиканского комитета солдатских матерей.
Ссылка: https://24.kg/video/169811/
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