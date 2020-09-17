Когда жизнь кыргызстанцев ничего не значит: как суд лишил работы 500 человек сразу. Допустимо ли такое?

Давний спор между владельцами БЦ «Вефа» печально закончился прежде всего для рядовых арендаторов и продавцов. О них попросту забыли. Первомайский райсуд Бишкека наложил арест на БЦ «Вефа, и, таким образом, 500 человек, работающих в бизнес-центре, и их семьи остались без средств к существованию. Допустимо ли такое?

В пресс-конференции принимают участие:

Азамат Алмашев — адвокат,

Людмила Горлова — адвокат,

Зебиниса Хасанахунова, Венера Кузекеева, Мадина Бактыбекова — арендаторы БЦ «Вефа».