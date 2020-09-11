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Отопительный сезон-2020: хороший хозяин не откажется от экономии

Отопительный сезон-2020: хороший хозяин не откажется от экономии до 20 тысяч сомов

Почти каждый отопительный сезон начинается для абонентов «Газпром Кыргызстан» с выгодных предложений.

Что их ожидает на этот раз? Как бишкекчане и жители Чуйской области могут сэкономить до 20 тысяч сомов и использовать при этом только качественное топливо?

В пресс-конференции принимают участие:

Арзымат Алдаяров — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан»;

Айдин Султанбеков — генеральный директор ОсОО «Эксперт Монтаж».
Ссылка: https://24.kg/video/164904/
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