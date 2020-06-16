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Медиарынок страны: национальное телевидение под угрозой

Медиарынок страны: национальное телевидение под угрозой (о негативных поправках в законодательство о СМИ)

Почему поправки в Закон «О телевидении и радиовещании» не соответствуют принципам защиты национальных интересов и представляют угрозу для информационной безопасности страны в целом? Почему для отечественного медиарынка не оставляют шансов на совершенствование контента, поддержку программы развития государственного языка и дальнейшего развития каналов? Что не учтено авторами поправок? Как корректно защитить внутренний рынок, не допустив при этом правового дисбаланса?

В пресс-конференции принимают участие:
Евгений Тисленко — председатель правления Индустриального медиакомитета;
Кубат Оторбаев — гендиректор Ассоциации «Цифровые технологии»;
Миржан Балыбаев — гендиректор ТРК НТС;
Махмуд Амираев — гендиректор телеканала ТВ1KG.
Ссылка: https://24.kg/video/156245/
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