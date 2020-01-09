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Почему закрыли самый востребованный автобусный маршрут № 5?

Почему вице-мэр Азиз Алымкулов и директор Бишкекской автобазы Нурлан Койчубаков сознательно перегружают город? Почему они закрыли самый востребованный автобусный маршрут № 5?

Инициативная группа жителей Первомайского района и жилмассива «Колмо» заявляет, что истинной причиной закрытия 25 декабря 2019 года единственного автобусного маршрута № 5, соединяющего жилмассив «Колмо» и 12-й микрорайон, стал примитивный коррупционный интерес со стороны директора Бишкекской автобазы Нурлана Койчубакова и вице-мэра Азиза Алымкулова.

Неужели это на самом деле так?

В пресс-конференции принимают участие:

Сулосун Тотонова, Каныбек Иманкулов, Аида Султаналиева, Дастан Нуркадыров, Айбек Тургуналиев — члены инициативной группы,

Батырбек Маматов — юрист. 

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