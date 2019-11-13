Граница Кыргызстан — Таджикистан: жизнь на пороховой бочке. Чего ждут власти? Взрыва?

250 тысяч жителей Лейлекского и Баткенского районов, граничащих с Таджикистаном, уже более десятка лет живут как на пороховой бочке.

Реального решения приграничных вопросов, как и многих других, до сих пор нет. Власти и «Белый дом» вспоминают о них только в случаях (к сожалению, участившихся) прецедентов на границе со стрельбой и жертвами. Кто положит этому конец?

В пресс-конференции принимают участие:

Сапарали Борубаев — торага Катранского айыльного кенеша,

Шаирбек Орозалиев — депутат Кулундинского айыльного кенеша,

Гульджигит Исаков, Айкут Конушбаев, Бекназар Айталиев, Азизбек Салибай уулу — гражданские активисты.