Минздрав КР: опасные симптомы тяжелой кадровой болезни (реорганизация в Нацгоспитале как повод убрать неугодных)

Критика в адрес Минздрава звучит сегодня и со стороны парламентариев, и правительства, и общественных организаций. Но пока Минздрав действует по известной поговорке — А Васька слушает, да ест.

Возможно, поэтому министерство как бы не замечает реорганизацию одного из лучших отделений Нацгоспиталя — отделения Микрохирургии глаза № 1. Причем реорганизацию формальную, направленную на то, чтобы убрать лучшего специалиста — заведующую отделением Салтанат Иманбаеву.

К каким негативным последствиям в лечении больных приведет реорганизация и почему Минздрав игнорирует ситуацию? Означает ли это молчаливое одобрение?

В пресс-конференции принимают участие:

Такен Молдакулов — адвокат;

Гульнара Сулайманова — офтальмолог, заведующая отделением;

Бекназар Айталиев — председатель ОО «Народ и закон».