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Центральная Азия

Кыргызстан реконструировал четыре пункта пропуска на границе с Казахстаном

Кыргызстан реконструировал несколько пунктов пропуска на границе с Казахстаном.

По данным отдела по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы, сегодня ее председатель Уларбек Шаршеев встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в КР Каримом Кокрекбаевым.

Стороны обсудили совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска и приведение их к международным стандартам в рамках интеграции КР в ЕАЭС.

Глава пограничного ведомства сообщил, что кыргызская сторона провела реконструкцию четырех автодорожных пунктов: «Токмак», «Кен-Булун», «Ак-Тилек» и «Чалдыбар».

Компетентные органы двух государств рассматривают вопрос изменения статуса автомобильных пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмак» с двустороннего на международный. Кыргызская сторона предлагает также ввести круглогодичное функционирование пункта пропуска «Каркыра-автодорожный», который в настоящее время работает с мая по октябрь.

 
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