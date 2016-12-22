В Казахстане после фейкового интервью с Познером уволился редактор программы

Руслан Смыков покинул пост главного редактора и ведущего «Первой программы» на казахстанском телеканале «Евразия». Основной причиной называется различие взглядов журналиста и руководства телеканала на дальнейшее развитие проекта. Об этом сообщил портал Zakon.kg со ссылкой на пресс-службу канала.

Напомним, это произошло на фоне скандала в социальных сетях с так называемым «интервью Познера», которое вышло в эфире «Первой программы» в минувшую субботу. В показанном видео российский телеведущий якобы интервьюирует свою коллегу из Казахстана. Ролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Кстати, его уже удалили из Youtube.

Читайте по теме На Первом канале Казахстана показали фейковое интервью с Владимиром Познером

Как заявили представители телеканала, видео «интервью» задумали и представили, как шутливое. Его создали способом монтажного совмещения, в котором ведущая телеканала якобы отвечает на вопросы Владимира Познера.

Однако многие пользователи социальных сетей шутку не поняли или сделали вид, что не поняли.

«Конечно, это ложь, никакого интервью не было! На программу Познера приглашаются только «первачи» из своей области (культура, политика и так далее) или люди, которые на данный момент являются ньюсмейкерами. А девушка, о которой мы говорим, не является ни первой, ни второй, поэтому даже предполагать ее участие в программе странно», - пояснили представители Владимира Познера.