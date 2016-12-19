На Первом канале Казахстана показали фейковое интервью с Владимиром Познером

На Первом канале «Евразия» (Казахстан) вышел эпизод программы с участием казахстанской ведущей Аймиры Шаукентаевой и российского журналиста Владимира Познера.

На видео сообщается, что казахстанская ведущая «впервые ответила на вопросы - и кому ответила? Сразу какому человеку? Владимиру Владимировичу…» При этом зрители сразу усомнились в подлинности видео, пишет издание Tengrinews.kz.

Представители официального сайта журналиста назвали видео фейком.

«Конечно, это ложь, никакого интервью не было! На программу Познера приглашаются только «первачи» из своей области (культура, политика и так далее) или люди, которые на данный момент являются ньюсмейкерами. А девушка, о которой мы говорим, не является ни первой, ни второй, поэтому даже предполагать ее участие в программе странно», - пояснили представители Владимира Познера.

Отметим, что Аймира Шаукентаева - ведущая программы «Аналитика», шеф-редактор информационного вещания Первого в Казахстане.