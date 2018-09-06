Huawei Honor 8X и 8X MAX представили официально. Огромный экран и невысокая цена

Преемник Honor 7X призван потеснить линейку Redmi Note от Xiaomi и является существенным шагом вперед. Honor 8X получил тонкие рамки, новый корпус из металла и стекла и мощный процессор Kirin 970 с GPU Turbo, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

У Honor 8X теперь каплевидный вырез и глянцевая отделка из металла для задней панели. 6,5-дюймовый дисплей обеспечивает соотношение экрана к корпусу в 91 процент.

У смартфона три слота для карт (один для microSD), сканер отпечатков пальцев находится на задней панели. Он получил 20+20-мегапиксельную основную камеру с поддержкой ИИ и 16-мегапиксельную камеру для селфи. Объем батареи — 3 750 мАч.

Honor 8X Max немного отличается по размеру и чипу. Он оснащен процессором Snapdragon 636/660 в зависимости от конфигурации. Размер экрана — 7,12 дюйма , объем батареи — 5 000 мАч. Камера состоит из 16+16-мегапиксельных сенсоров. Смартфон оснащен звуком Dolby Surround для мультимедийных задач.

Honor 8X доступен в черном, красном и синем цветах по цене от 15 тысяч сомов за версию с 4 Гбайта + 64 Гбайта. Honor 8X Max стартует от 16 тысяч сомов за аналогичную конфигурацию.

Гаджеты доступны для заказа с 6 сентября. Вариант Honor 8X Max Snapdragon 660 с 6 Гбайт + 64 Гбайта поступит в продажу в октябре.