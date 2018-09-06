Huawei Honor 8X и 8X MAX представили официально. Огромный экран и невысокая цена

Преемник Honor 7X призван потеснить линейку Redmi Note от Xiaomi и является существенным шагом вперед. Honor 8X получил тонкие рамки, новый корпус из металла и стекла и мощный процессор Kirin 970 с GPU Turbo, сообщил портал hi-tech.mail.ru.
У Honor 8X теперь каплевидный вырез и глянцевая отделка из металла для задней панели. 6,5-дюймовый дисплей обеспечивает соотношение экрана к корпусу в 91 процент.
Honor 8X Max немного отличается по размеру и чипу. Он оснащен процессором Snapdragon 636/660 в зависимости от конфигурации. Размер экрана —
Гаджеты доступны для заказа с 6 сентября. Вариант Honor 8X Max Snapdragon 660 с 6 Гбайт + 64 Гбайта поступит в продажу в октябре.