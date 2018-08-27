Появилось первое изображение флагмана Sony Xperia XZ3

Компания Sony 30 августа на выставке IFA 2018 в Берлине презентует новые флагманы — Xperia XZ3 и XZ3 Compact. За несколько дней до анонса в Интернете появился рендер первого смартфона, сообщил портал mail.ru.

Внешне Xperia XZ3 практически не отличается от последней модели Xperia XZ2, которую представили всего полгода назад. Это стеклянная крышка с металлической рамой и небольшими рамками вокруг дисплея. Сканер отпечатков пальцев на прежнем месте — под основной камерой.

Экран у смартфона 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9, разрешение — Full HD+. Сзади двойная камера с разрешением 19+12 мегапикселей.

По внутренностям он тоже не далеко ушел от XZ2: это тот же топовый процессор Snapdragon 845, но оперативную память увеличили с 4 до 6 Гбайт.