Смартфон с необычным удлиненным экраном представила Sony

Компания Sony представила новый недорогой смартфон Xperia L4, отличающийся необычным вытянутым 6,2-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 21:9. Об этом сообщила «Популярная механика».

Среди других характеристик аппарата — тройная задняя камера: она включает основной 13-мегапиксельный модуль, ультраширокий 5-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельную камеру глубины. Вверху экрана в каплевидном «вырезе» 8-мегапиксельная селфи-камера.

Xperia L4 получил чипсет MediaTek Helio P22 с тремя гигабайтами оперативной памяти, объем постоянной памяти — 64 гигабайта. Аппарат имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку. Емкость батареи — 3 580 мАч.

Xperia L4 выйдет на рынок весной. Цену Sony пока не раскрыла.