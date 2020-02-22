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Техноблог

Смартфон с необычным удлиненным экраном представила Sony

Фото Sony. Xperia L4

Компания Sony представила новый недорогой смартфон Xperia L4, отличающийся необычным вытянутым 6,2-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 21:9. Об этом сообщила «Популярная механика».

Среди других характеристик аппарата — тройная задняя камера: она включает основной 13-мегапиксельный модуль, ультраширокий 5-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельную камеру глубины. Вверху экрана в каплевидном «вырезе» 8-мегапиксельная селфи-камера.

Xperia L4 получил чипсет MediaTek Helio P22 с тремя гигабайтами оперативной памяти, объем постоянной памяти — 64 гигабайта. Аппарат имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку. Емкость батареи — 3 580 мАч.

Xperia L4 выйдет на рынок весной. Цену Sony пока не раскрыла.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144458/
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