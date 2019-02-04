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Техноблог

Sony представит Xperia XZ4 с рекордной камерой на 52 мегапикселя

Фото sumahoinfo.com

Sony установит в свой флагман Xperia XZ4 новый модуль камеры с рекордным разрешением на 52 мегапикселя. Еще у смартфона будет 3D-камера для сканирования объектов, сообщил портал @hi-tech.

Сейчас рекорд по разрешению камеры в смартфоне принадлежит Huawei Nova 4 с 48 мегапикселями, а до этого долгое время лидировал Nokia 808 PureView с 41 мегапикселем.

Формально Sony и так лидер в этой области, потому что модуль Nova 4 производит она. Чтобы закрепить результат, компания выпустит Xperia XZ4 с тройной камерой, одна из которых имеет разрешение 52 мегапикселя.

Фото sumahoinfo.com

Как сообщил сайт Sumahoinfo, 52-мегапиксельная камера станет основным модулем для большинства снимков. Второй модуль на 16 мегапикселей получит длиннофокусный объектив для оптического зума, а третий — это 3D-камера с разрешением 0,3 мегапикселя для работы дополненной реальности и сканирования объектов. У третьей камеры такое маленькое разрешение, потому что она должна вычислять расстояние и считывать форму объектов.

Презентация Sony пройдет 25 февраля на выставке MWC-2019 в Барселоне.
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