Появились первые изображения нового флагмана Sony Xperia 2

В феврале Sony представила Xperia 1. Спустя несколько месяцев появились рендеры новой версии смартфона под номером два, сообщил портал @hi-tech.
Инсайдер @OnLeaks поделился рендерами нового флагмана Sony, который теперь можно рассмотреть со всех сторон. Изображения опубликовал сайт cashkaro.
Внешне Sony Xperia 2 отличается от первой модели — модуль камеры передвинули влево и сделали рамки вокруг дисплея намного меньше. При этом сохраняется новый формат экрана размером
Сканер отпечатков пальцев не стали встраивать в дисплей, он установлен на правой грани рядом с клавишей включения. На этой же стороне есть отдельная кнопка для камеры — редкость в наше время.
В смартфоне тройная камера. Скорее всего, во второй версии флагмана появится основной модуль с обычным углом обзора, широкоугольник и длиннофокусная камера с оптическим зумом. Характеристики камер пока неизвестны.
Работает Xperia 2 на топовом процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной, должны оставить слот для карты microSD.
Информации об анонсе смартфона пока нет, как и о цене и старте продаж. Его могут представить на выставке IFA в сентябре, примерно через полгода после анонса Xperia 1.