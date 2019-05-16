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Техноблог

Появились первые изображения нового флагмана Sony Xperia 2

Фото CashKaro.com. Новый флагман Sony Xperia 2

В феврале Sony представила Xperia 1. Спустя несколько месяцев появились рендеры новой версии смартфона под номером два, сообщил портал @hi-tech.

Инсайдер @OnLeaks поделился рендерами нового флагмана Sony, который теперь можно рассмотреть со всех сторон. Изображения опубликовал сайт cashkaro.

Внешне Sony Xperia 2 отличается от первой модели — модуль камеры передвинули влево и сделали рамки вокруг дисплея намного меньше. При этом сохраняется новый формат экрана размером 6,1 дюйма от компании с соотношением сторон 21:9, такое используют в кино. Еще останется OLED-матрица с рекордным разрешением 4K.

Сканер отпечатков пальцев не стали встраивать в дисплей, он установлен на правой грани рядом с клавишей включения. На этой же стороне есть отдельная кнопка для камеры — редкость в наше время.

В смартфоне тройная камера. Скорее всего, во второй версии флагмана появится основной модуль с обычным углом обзора, широкоугольник и длиннофокусная камера с оптическим зумом. Характеристики камер пока неизвестны.

Работает Xperia 2 на топовом процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной, должны оставить слот для карты microSD.

Информации об анонсе смартфона пока нет, как и о цене и старте продаж. Его могут представить на выставке IFA в сентябре, примерно через полгода после анонса Xperia 1.
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