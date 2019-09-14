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Кинотеатр в руках. Особенный путь Sony Xperia 1

Фото RG Digital. Смартфон Sony Xperia 1

Sony перезапустила линейку Xperia и пошла своим путем — модель номер 1 получилась непохожей на смартфоны 2019 года. Отличия есть как видимые, так и незаметные, потому что они внутри, пишет портал RG Digital.

Визуально телефон отличается и от конкурентов, и от предыдущих моделей в линейке Xperia. Он вытянутый — дизайнеры и инженеры Sony решили, что смартфону нужен экран, как в кинотеатре, то есть таких же пропорций — 21:9. Его так и назвали — «кинематографический». Диагональ дисплея — 6,5 дюйма. Никаких вырезов, рамки у экрана довольно тонкие.

Фото RG Digital. Смартфон Sony Xperia 1

Рама каркаса у аппарата металлическая, а задняя панель из стекла Gorilla Glass 6.

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Кинематографический экран Xperia 1 сделан на матрице OLED. Но есть система обработки изображений на базе BRAVIA TV. В итоге картинка более яркая и контрастная, шире цветовая гамма и выше четкость.

Предполагается, что такой дисплей идеален для просмотра видео. Плюс такого формата в том, что нет черных полос над и под видео. Однако если смотреть видео другого формата, то чернота будет по бокам.

Играть на таком экране тоже приятно. Еще одно достоинство дисплея 21:9 — более комфортное разделение на два экрана.

Фото RG Digital. Смартфон Sony Xperia 1

Флагман Sony использует платформу Qualcomm Snapdragon 855 — один из топовых процессоров. Оперативной памяти в смартфоне 6 гигабайт, внутренней — 128 гигабайт. Ее можно увеличить до 640 гигабайт с помощью карточки, но придется пожертвовать сим-картой — слот у Xperia 1 гибридный.

Зато емкость аккумулятора устройства печалит — 3 300 мАч.

Фото RG Digital. Смартфон Sony Xperia 1

Xperia 1 получила тройную основную камеру. Это три модуля по 12 мегапикселей с двукратным оптическим и пятикратным цифровым зумом, автофокусировкой, улучшенной обработкой изображения. У фронтальной карты 8 мегапикселей.

У Sony Xperia 1 хороший звук. Осталась и фирменная фишка Dynamic Vibration System — смартфон вибрирует в такт музыке или пытается подстраиваться под происходящее на экране: взрывы, удары, падения и так далее.

Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую рамку. Он не совмещен с кнопкой включения — это просто выемка в металлической рамке.

Фото RG Digital. Смартфон Sony Xperia 1

Еще у телефона неплохая защита от воды — IP65/68. Пыль и брызги — ерунда. Xperia 1 способна пережить дождь и падение в лужу.

Цена устройства — около 80 тысяч сомов.
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