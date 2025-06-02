Компания Sony прекратила производство смартфонов

Один из старейших игроков на рынке мобильных устройств компания Sony полностью отказалась от собственного производства смартфонов, передав эти функции сторонним подрядчикам, сообщает SumahoDigest.

Этот шаг, отмечают эксперты, сделал южнокорейскую Samsung единственным мировым брендом, который сохраняет полный цикл создания мобильных устройств на своих мощностях.

Отмечается, что тенденция к передаче производства на аутсорсинг давно доминирует в индустрии. Крупнейшие игроки, такие как Apple и Google, сосредоточены исключительно на разработке и дизайне своих устройств, делегируя непосредственно сборку партнерам. Такой подход позволяет значительно сократить операционные издержки, включая накладные расходы и логистику. Кроме того, аутсорсинг обеспечивает гибкость в масштабировании объемов выпуска, что критически важно для удовлетворения меняющегося спроса.

Sony, ранее уже прибегавшая к услугам внешних подрядчиков для выпуска моделей среднего ценового сегмента, теперь, как сообщается, распространила эту практику и на свои флагманские устройства. В частности, актуальный Sony Xperia I VII, по неофициальным данным, произвели внешние партнеры. При этом отмечается, что качество продукции от этого не пострадало.

Для самой Sony этот переход вряд ли приведет к кардинальным изменениям в позиционировании на рынке. Учитывая высокие цены на ее смартфоны, их целевая аудитория остается относительно небольшой. Однако делегирование производства позволит компании более гибко реагировать на рыночные условия, регулируя тиражи без необходимости поддерживать собственные производственные линии.