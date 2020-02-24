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Техноблог

Sony не сдается и представила новый флагман Xperia 1 II

Фото Xperia. Презентация смартфона Xperia 1 II

Компания Sony представила новый смартфон Xperia 1 II — продолжение прошлогоднего флагмана Xperia 1. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Смартфон получил дисплей с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 21:9, которое используют в кино. Это OLED-матрица с рекордным 4K-разрешением, поддерживается 10-битный цвет по стандарту HDR и эмуляция повышенной частоты кадров 90 Гц.

В Xperia 1 II стоит стандартный набор из трех камер с оптикой Carl Zeiss. Основная — 12 мегапикселей, широкоугольная — 12 мегапикселей, телефото — 12 мегапикселей с трехкратным зумом. В дополнение к этому установили отдельный ToF-сенсор (датчик глубины) — он используется для программного размытия фона.

Xperia
Фото Xperia. Камеры смартфона Xperia 1 II

В остальном это классический флагман — он работает на процессоре Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти, есть модель со встроенным 5G-модемом. Аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Xperia
Фото Xperia. Презентация смартфона Xperia 1 II

Единственное, чем выделяется Xperia 1 II от других смартфонов этого класса — в нем есть отдельный разъем 3,5 мм для наушников. Еще у него установлены фронтальные стереодинамики.

Цену Xperia 1 II пока не объявили, как и не раскрыли дату начала продаж. Зато вместе с ним представили улучшенную версию — Xperia Pro. Это тот же смартфон, только в более толстом корпусе с 16 антеннами для 5G-модема. Его предлагают использовать как профессиональный инструмент: для оперативной съемки, раздачи интернета или как второй монитор для камеры.

Xperia
Фото Xperia. Презентация смартфона Xperia Pro

При этом у мобильного подразделения Sony дела идут неважно, компания сильно потеряла позиции на рынке смартфонов. Однако японцы пока не сдаются и продолжают бороться за свое место под солнцем.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144576/
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