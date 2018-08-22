Характеристики суперсмартфона Mi Mix 3 слили в Интернет

В социальные сети попали фотографии и рекламный постер нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Он получит серьезные изменения в дизайне по сравнению с предыдущей моделью, сообщил портал RG Digital.

На снимках видно, что рамка под экраном устройства стала максимально тонкой. По всей видимости, фронтальная камера, которая раньше находилась снизу, теперь расположится в верхней части смартфона и, возможно, станет выдвижной.

Кроме того, сообщил сайт Slashleaks, аппарат получит двойную основную камеру с вертикальным расположением объективов и матрицами 16 и 12 мегапикселей.

6 миллиметров

Стали известны и другие характеристики Xiaomi Mi Mix 3 — до 8 Гбайт оперативной памяти, до 256 Гбайт постоянной, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, поддержка сетей 5G, защита от воды, емкость аккумулятора — 3 850 мАч и корпус толщиной

Заявленная стоимость смартфона — около 40 тысяч сомов. Анонс Xiaomi Mi Mix 3 назначен на 15 сентября.