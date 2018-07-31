YouTube теперь может адаптироваться под вертикальные видео

Видеохостинг YouTube признал популярность вертикальных видео и решил адаптировать под них формат плеера в десктопной версии, добавив поддержку видео с разными пропорциями.

Раньше эту функцию уже добавили в мобильные приложения, а теперь она появилась и в веб-версии сервиса одновременно с новым плеером, который в целом лучше подстраивается под разные соотношения сторон. Плеер автоматически подстроится под размеры видео и поддержит вертикальные ролики: дисплей в таких роликах будет автоматически увеличиваться, сохраняя при этом оригинальное разрешение, а черные поля по сторонам пропадут.

При этом новый плеер также лучше работает с видео, у которых соотношение сторон 16:9, используя свободное пространство, чтобы увеличить картинку. Окно плеера в стандартном формате тоже чуть увеличилось в размерах. Из-за этого описание под видео сместилось вниз. YouTube теперь старается максимально задействовать пространство в браузере для контента.