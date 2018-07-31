Бдите! В Google Play найдена партия приложений для кражи банковских данных

На официальной странице приложения в Google Play размещены скриншоты, где общение ведется на русском языке. При помощи этих приложений злоумышленники собирают данные банковских карт и онлайн-банкинга, а потом выкладывают украденную информацию в открытом доступе в Интернет.

Вредные приложения появились в Google Play в июне-июле 2018 года, информирует internetua. Они имитируют официальные приложения трех индийских банков и загружены от лица различных разработчиков, хотя сделаны одним создателем.

Они предлагают клиентам увеличить предел кредитной карты. Заполнив все ячейки и нажав «Отправить», пользователь переходит к следующему экрану — там запрашиваются учетные данные для входа в онлайн-банкинг. Излишне уточнять, что с жертвой никто не свяжется.

Злоумышленники довольно часто создают такие приложения. Если их использовать, все заработанные деньги попадают в их руки, а не обычного пользователя.

С этого момента всевозможные программы и игры для заработка криптовалют путем майнинга категорически воспрещены, а в ближайшие дни все доступные в настоящее время названия будут удалены из Google Play.