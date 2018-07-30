Xiaomi готова представить игровой ноутбук следующего поколения

Компания Xiaomi представит игровой ноутбук следующего поколения. Он будет оснащен процессорами Intel восьмого поколения.

Xiaomi подтвердила планы по выпуску нового игрового ноутбука, который предложит соответствующую начинку по привлекательной цене. Источники сообщают, что ноутбук оснастят процессорами Intel восьмого поколения, а также видеокартами GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti.

Напомним, первое поколение Xiaomi Gaming Notebook получило процессоры Intel Core i5/i7 седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 256 ГБ и HDD объемом 1 ТБ и такие же видеокарты. Так что принципиальное отличие должно заключаться только в процессорах.

Анонс состоится 3 августа.