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Техноблог

Самый популярный смартфон на родине Xiaomi и Huawei — iPhone X

В Сети появилась статистика продаж смартфонов с апреля по июнь в Китае. Apple тотально доминирует.

Аналитическая компания Kantar представила исследование продаж смартфонов во втором квартале 2018 года. По полученным данным, Apple все еще преобладает на мобильном рынке Китая.

iPhone X — самый популярный смартфон в Китае. Устройство удерживает лидерскую позицию со старта продаж в ноябре и становится самым популярным по итогам каждого месяца.

Также результаты исследования показывают главенствование «яблочной» компании на родном рынке смартфонов в США. Восемь из десяти самых признанных смартфонов — iPhone.

Топ-3 самых модных мобильных устройств: iPhone 8, iPhone Plus и iPhone X.

Это не первое исследование, где девайсы Apple занимают лидерскую позицию. iPhone X — самый популярный смартфон в первом квартале 2018 года, по данным Strategy Analytics. iPhone 8 — самый продаваемый смартфон в мае, по информации Counterpoint Research.
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