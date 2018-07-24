Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора

На выставке CES 2018 Samsung представила The Wall («Стену») — 146-дюймовый телевизор 4K с технологией MicroLED. По многим параметрам она опережает OLED — например, за счет натурального черного и ярко-белого.

Стало известно, что Samsung начнет массовое производство «Стены» в сентябре. Компания также объявила, что в следующем году выпустит гораздо более тонкую потребительскую версию телевизора. Она будет толщиной 30 миллиметров (вместо 80), а ее цена – не столь высокой, как можно было бы ожидать.

Пиксели MicroLED излучают собственный свет, так что подсветка больше не нужна. Они имеют высокий коэффициент контрастности 10 000:1 и передают натуральный черный цвет, потребляя меньше энергии, чем обычные светодиоды. При этом Samsung утверждает, что, поскольку MicroLEDs используют неорганические материалы, они прослужат дольше и меньше пострадают от выгорания, чем OLED-устройства на основе органических материалов.

В своих телевизорах Samsung обычно применяет технологию квантового светодиода (QLED), однако теперь эту технику в совершенстве освоили LG и Sony и уже наступают компании на пятки. MicroLED должна стать для Samsung шагом вперед. Первые модели на базе новой технологии должны появиться на рынке в течение следующих нескольких месяцев.