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Техноблог

В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍

Один из пользователей YouTube выложил в Сеть 11 видео, принадлежащих компании Apple. В роликах содержались инструкции по починке iPhone. Они предназначались только для внутреннего пользования сотрудников корпорации.

С помощью нескольких видео пользователи могли ознакомиться со специальными инструментами компании, как производится ремонт «яблочной» продукции. Среди них — инструкции по замене аккумулятора, экрана и прочих составляющих iPhone X. Также в роликах содержались материалы по починке MacBook и iMac Pro, сообщает Motherboard.

По словам Армана Хаджи, который выложил данные, он обнаружил их абсолютно случайно на просторах Twitter и скачал. Затем аккаунт пользователя, выложившего ролики, был удален. В связи с этим нашедший уникальную информацию решил выложить ее на YouTube для дальнейшего ознакомления.
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