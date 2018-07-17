Как заглянуть в тело без вскрытия. Ученые создали первый цветной 3D-рентген

Ученые из Новой Зеландии создали 3D-рентген MARS, способный отображать внутренние органы человеческого тела в цвете и реальных масштабах, что облегчает диагностику таких заболеваний, как рак или сердечно-сосудистые заболевания.

Инструмент создан на основе чипа Medipix3 Европейской организации ядерных исследований. Согласно home.cern, технологию первоначально разработали для отслеживания частиц в Большом адронном коллайдере.

Основная идея заключалась в том, что чип должен функционировать как камера, обнаруживать и отражать в пикселях каждую частицу с высокой энергией. Однако в компании MARS Bioimaging Ltd. специалисты объединили технологию с алгоритмами для создания 3D-изображений в устройстве.

Сканер MARS фиксирует различные уровни энергии рентгеновских фотонов, регистрируемых детектором, и таким образом идентифицирует различные компоненты организма — жир, воду, кости.

До сих пор при помощи небольшой версии сканера исследователи изучали раковые опухоли, проблемы с костями и суставами, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Ожидается, что в ближайшие месяцы новозеландские больницы начнут использовать рентген MARS для диагностики ортопедических болезней в рамках исследования, которое могло бы открыть двери всех медицинских учреждений мира для этой революционной технологии.